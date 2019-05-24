Пятница, 24 Мая 2019 года
20:10:38 МСК

Взрыв в Лионе: консульство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ

Происшествия

В результате взрыва бомбы на пешеходной улице в Лионе пострадали не менее шести человек

Лион, Франция, 24 мая 2019, 19:57 — REGNUM  Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших при взрыве во французском Лионе граждане России. Об этом сообщается 24 мая в официальном Telegram-канале российского МИД.

«На данный момент посольство не располагает сведениями о том, есть ли в числе пострадавших граждане России. Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, днём 24 мая на одной из пешеходных улиц Лиона прогремел взрыв, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек.

По предварительным данным, на улице Виктора Гюго сработало взрывное устройство, замаскированное под свёрток.

Читайте ранее в этом сюжете: В Лионе взрывом бомбы ранены не менее шести человек

Читайте развитие сюжета: СМИ: от взрыва в Лионе пострадали десять человек, среди которых ребёнок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить