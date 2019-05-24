Взрыв в Лионе: консульство выясняет, есть ли среди пострадавших граждане РФ

Лион, Франция, , 19:57 — REGNUM Российские дипломаты выясняют, есть ли среди пострадавших при взрыве во французском Лионе граждане России. Об этом сообщается 24 мая в официальном Telegram-канале российского МИД.

«На данный момент посольство не располагает сведениями о том, есть ли в числе пострадавших граждане России. Консульский отдел предпринимает шаги для получения этой информации», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, днём 24 мая на одной из пешеходных улиц Лиона прогремел взрыв, в результате чего пострадали по меньшей мере шесть человек.

По предварительным данным, на улице Виктора Гюго сработало взрывное устройство, замаскированное под свёрток.

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