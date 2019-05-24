Ростовские силовики провели обыск у замначальника регионального УФНС России

Ростов-на-Дону, , 16:38 — REGNUM Ростовские силовики провели обыск в доме и рабочем кабинете заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирины Александровой. Госслужащую задержали сегодня, 24 мая, по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В местных Telegram-каналах уточняется, что в ходе обысков была изъята необходимая документация, которая после детального изучения ляжет в основу уголовного дела. По неофициальным данным, Александрова якобы незаконно подписала документы по возмещению 21 млн рублей НДС фирме «ДИС». Что же на самом деле стало причиной внимания следственных органов, пока не уточняется.

Если речь идёт о компании ООО «Дис», то организация, зарегистрированная в Ростове-на-Дону в 2007 году, занимается оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

ИА REGNUM ранее сообщало, что официальных комментариев со стороны силовых структур по данному делу не поступало. Информация распространена в различных мессенджерах и местных средствах массовой информации со ссылкой на источник.

Напомним, на официальном сайте регионального УФНС указано, что должность заместителя руководителя УФНС России по Ростовской области Александрова заняла 10 июля 2012 года. В настоящее время она является исполняющей обязанности руководителя управления.

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