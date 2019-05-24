Пятница, 24 Мая 2019 года
16:29:44 МСК

Новая авария с маршруткой в Волгограде – семь человек пострадали

Происшествия

Неопытный водитель стал виновником крупного ДТП

Волгоград, 24 мая 2019, 16:29 — REGNUM  Пять пассажиров маршрутного такси обратились за медицинской помощью после ДТП в Центральном районе Волгограда днём 24 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла на пересечении пр. Ленина и ул. Комсомольской. По предварительным данным, 18-летний водитель Daewoo Matiz нарушил правила маневрирования и допустил столкновение с маршрутным такси. От удара маршрутка въехала в ограждение.

На момент аварии в маршрутном такси находились десять пассажиров. Пять пассажиров маршрутки, а также двое пассажиров малолитражки обратились за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее, 17 мая в Волгограде в результате столкновения маршрутного такси и грузовика пострадали 17 человек. Возбуждено уголовное дело.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии пассажирского автотранспорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить