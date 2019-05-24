В Саратовской области вспышка геморрагической лихорадки

Саратов, , 10:42 — REGNUM О повышенной опасности заболевания геморрагической лихорадкой предупреждает жителей Саратовской области главный государственный санитарный врач региона на сайте областного Роспотребнадзора. В постановлении сообщается о вспышке заболеваемости опасным недугом в период с 1 по 17 мая. За это время на территории области заболело 65 человек. Большая часть заболевших были инфицированы в районе природного парка «Кумысная поляна», остальные — при работе на садово-дачных участках.

В постановлении рекомендовано местным чиновникам принять срочные санитарно-противоэпидемические меры. В частности, сосредоточиться на борьбе с грызунами, которые являются разносчиками заболевания.

Напомним, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — опасное заболевание, разносимое грызунами. Человек может заразиться при вдыхании инфицированной пыли, загрязненной выделениями грызунов или при контакте с больными животными. Признаками заражения являются: повышение температуры, боли в области поясницы, уменьшение количества мочи и изменение её цвета. В случае появления признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу.