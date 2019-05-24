Пятница, 24 Мая 2019 года
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В южнокорейском Тэгу в результате прорыва трубы образовалась «река»

Происшествия

Авария произошла в районе Камсан-дон

Тэгу, Южная Корея, 24 мая 2019, 13:37 — REGNUM  В южнокорейском городе Тэгу прорвало трубу водопровода, в результате чего на улицах города образовалась 200 метровая «река» глубиной в 50 см. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, трубу прорвало в 12:50 по местному времени в районе Камсан-дон. В результате аварии около 3000 жителей или 840 семей, проживающих в районе Камсан-дон, и 579 семей, проживающих в районе Пулли-дон, испытывают неудобства.

По данным источников, прорвавшая труба была установлена в 1986 году.

«После того, как вода спадет и закончатся работы, мы установим точную причину прорыва. На данный момент мы склоняемся к версии естественно старения, одно причиной прорыва могут стать строительные работы, ведущиеся поблизости», — сообщили представители компании водоснабжения.

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