В южнокорейском Тэгу в результате прорыва трубы образовалась «река»

Тэгу, Южная Корея, , 13:37 — REGNUM В южнокорейском городе Тэгу прорвало трубу водопровода, в результате чего на улицах города образовалась 200 метровая «река» глубиной в 50 см. Об этом 24 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, трубу прорвало в 12:50 по местному времени в районе Камсан-дон. В результате аварии около 3000 жителей или 840 семей, проживающих в районе Камсан-дон, и 579 семей, проживающих в районе Пулли-дон, испытывают неудобства.

По данным источников, прорвавшая труба была установлена в 1986 году.

«После того, как вода спадет и закончатся работы, мы установим точную причину прорыва. На данный момент мы склоняемся к версии естественно старения, одно причиной прорыва могут стать строительные работы, ведущиеся поблизости», — сообщили представители компании водоснабжения.