Жителя Танзании подозревают в том, что он раскопал могилу отца

Моши, Танзания, , 11:41 — REGNUM Джозеф Салуни, 28-летний житель деревни Мваквару Нгалитати округа Сиха области Килиманджаро в Танзании, подозревается в раскопке могилы своего отца. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на свои источники.

Его отец был захоронен три года назад.

«По версии следствия, Салуни без специального разрешения раскопал могилу, чтобы достать одеяло, в которое было завернуто тело покойного», — сообщил начальник полиции по области Килиманджаро Хамиси Исса.

По его словам, подозреваемый пожаловался полиции на прохладную погоду, поэтому он якобы решил выкопать одеяло.