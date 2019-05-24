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Локальная ЧС в Магадане: возле многоэтажки обвалилась подпорная стена

Происшествия

Ремонтные работы обещают завершить в кратчайший срок

Магадан, Магаданская область, 24 мая 2019, 07:52 — REGNUM  В столице Колымы 24 мая введён режим ЧС локального характера. Возле многоэтажного дома по улице Портовое шоссе обвалилась часть подпорной стены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Магадана.

На ликвидацию обвала и восстановление стены направлены силы и средства Резервного фонда города. Решение о введении режима ЧС было принято на заседании комиссии по ЧС, рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС мэрии города Олег Аверьянов.

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Аварийно-восстановительные работы начаты оперативно, в день обвала стены. Работы обещают заверить в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, Портовое шоссе в Магадане проходит вдоль побережья бухты Нагаева. В некоторых местах обочина этой дороги в порт обвалилась и требует ремонта. В связи с плачевным состоянием дороги в порт Магадана в июне 2017 года объявлялся режим ЧС. Дорога расположена высоко на краю обрыва, под ней — набережная, которая считается местом отдыха горожан. Угроза разрушения дорожного полотна возникла из-за обрушения части берега и подмыва склона сопки приливными волнами и осадками. При этом трасса достаточно оживлённая, и по ней передвигаются в том числе грузовые автомобили.

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