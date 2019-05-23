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Израиль в огне. Правительство просит у России помощи

Происшествия

Лесные пожары угрожают густонаселенным районам страны

Израиль в огне. Правительство просит у России помощи
Иллюстрация: Firecorps.org

Иерусалим, 23 мая 2019, 23:58 — REGNUM  Израиль обратился к России за помощью в тушении лесных пожаров, уже угрожающих густонаселенным районам страны, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на сотрудника израильского посольства Алекса Гандлера.

Ранее МИД Израиля сообщал, что глава правительства Биньямин Нетаньяху поручил дипломатам вступить в контакты с государствами, располагающими специализированной противопожарной авиацией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле уже эвакуировали из зон распространения пожаров несколько тысяч человек. Ситуация осложняется тем, что кроме жаркой и сухой погоды пожары провоцируются ритуальными кострами, которые жгут радикальные последователи иудаизма, отмечая один из религиозных праздников.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Израиля проводят эвакуации из-за лесных пожаров

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Лесные пожары
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