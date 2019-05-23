В Болгарии загорелся поезд с 300 пассажирами

София, , 23:25 — REGNUM Пассажирский поезд загорелся во время движения вечером 23 мая во Врачанской области Болгарии, передаёт «Нова ТВ».

Как сообщается, поезд следовал по маршруту София — Горна-Оряховица. Около 20:00 (время совпадает с московским) на участке между населёнными пунктами Роман и Кунино локомотивная бригада обнаружила задымление в машинном отделении. Машинисты приняли решение об экстренной остановке состава и эвакуации всех пассажиров.

Уточняется, что всего в поезде находились около 300 человек. В результате инцидента никто из пассажиров и персонала не пострадал.

К месту происшествия с ближайшей станции были направлены пожарная бригада и дополнительный локомотив для обслуживания поезда. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.