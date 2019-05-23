Экс-главу отделения ГИБДД в Ульяновской области приговорили к колонии

Ульяновск, , 19:08 — REGNUM В Ульяновской области вынесен приговор бывшему начальнику отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД «Новоспасский», которого обвиняли в получении взятки. Суд признал его виновным и назначил реальное лишение свободы, сообщает региональное следственное управление СКР.

Следствием и судом установлено, что 30 марта 2018 года в Ульяновске злоумышленник получил от директора одной из коммерческих фирм 170 тыс. рублей. Передача денег состоялась в салоне машине.

«За полученную взятку майор полиции должен был исключить факты остановок подчиненными сотрудниками принадлежащих этой коммерческой структуре нефтевозов, и привлечение их водителей к административной ответственности на обслуживаемой им территории», — говорится в сообщении.

Бывшего сотрудника МВД признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «б, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за совершение действий (бездействий) в пользу взяткодателя с вымогательством в крупном размере»). Ему назначено четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 1,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Ульяновской области был вынесен приговор бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России, которого признали виновным в получении взятки. Суд назначил три года лишения свободы условно и 1,87 млн рублей штрафа. Следствием и судом было установлено, что 18 июля 2018 года он через посредника получил взятку в виде топливной карты за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности. По данным прокуратуры, топливная карта была рассчитана на 1 тыс. литров бензина марок АИ-92 и АИ-95. В следственном управлении отмечали, что стоимость составила 43 500 рублей.

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