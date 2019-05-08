Ульяновская прокуратура обжалует «мягкий приговор» полковнику МЧС

Ульяновск, , 14:47 — REGNUM Прокуратура Ульяновской области считает приговор, который вынесен бывшему заместителю начальника ГУ МЧС России по региону, «чрезмерно мягким»: вместо реального срока, на чём настаивало гособвинение, суд назначил условный срок, сообщается на сайте ведомства.

Речь идёт об уголовном деле полковника, бывшего замначальника — начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного регионального управления МЧС. В мае следствием и судом установлено, что 18 июля 2018 года он через посредника получил взятку в виде топливной карты за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности.

По данным прокуратуры, топливная карта была рассчитана на 1 тыс. литров бензина марок АИ-92 и АИ-95. Ранее в следственном управлении отмечали, что стоимость составила 43 500 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, злоумышленника признали виновным в получении взятки. Суд назначил три года лишения свободы условно и 1,87 млн рублей штрафа. Также он на два года лишён права занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

В прокуратуре Ульяновской области отметили, что не согласны с чрезмерно «мягким приговором».

«Учитывая, что прокуратура настаивала на назначении наказания в виде 4 лет колонии со штрафом в доход государства в размере 1 млн 125 тыс. рублей с лишением указанного права сроком на 2,5 года, рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления», — говорится в сообщении.

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