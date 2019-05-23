В Таллине мужчина в футболке с логотипом EKRE напал на выходца из Пакистана

Таллин, , 15:08 — REGNUM В среду, 22 мая, в таллинском районе Хааберсти мужчина в футболке с логотипом радикально-националистической партии EKRE напал на живущего в Эстонии мигранта из Пакистана. Он выкрикивал оскорбления на английском языке с добавлением русского мата, вскидывал руку в нацистском приветствии и пытался выбить телефон из рук человека, снимающего инцидент на видео.

Ажар рассказал изданию Postimees, что живёт в Эстонии уже пять лет, и замечает, что отношение к иностранцам в последнее время стало хуже. «Что здесь случилось? Я не понимаю. Живу здесь уже пять лет, но теперь больше не хочу», — сказал он.

Кандидат на пост старейшины района Хааберсти Андре Ханимяги заявил, что в районе нет места такому поведению. «Ни футболка, ни логотип не делает из человека с подобным поведением законопослушного гражданина. Радует, что инцидент не повлёк за собой более серьёзных последствий. Надеюсь, что у бравого мужчины хватит смелости самому прийти в полицию и прилюдно извиниться за своё поведение перед живущими и работающими здесь людьми», — сказал он.

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) придерживается крайне националистических и евроскептических позиций. На недавних выборах в парламент страны она заняла 19 мест из 101. Председатель партии Март Хельме, известный своими русофобскими и ксенофобскими высказываниями, занял пост министра внутренних дел.