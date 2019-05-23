Жилые районы Нью-Йорка заполонили крысы

Нью-Йорк, США, , 12:50 — REGNUM Проблема крыс в Нью-Йорке усилилась за последние годы, популяция грызунов возросла с 12,5 тысяч в 2014 году до 17,5 тысяч в 2018, сообщает 22 мая The Washington Examiner.

Ученые и эксперты по борьбе с вредителями называют в числе причин проблемы джентрификацию, которая заставляет крыс выбираться из подвалов на улицы.

Во время джентрификации — реконструкции и благоустройства старых кварталов, в которые затем переезжают более состоятельные жители — строители видят крыс «размером с Кливленд». Такое сравнение привел Ларри Джейсон, исполнительный директор НКО Жилищных услуг, который рассказал, что, раскопки под зданием «обрушивают ад на живущих по соседству несчастных людей».

Один из ведущих в США экспертов по крысам, Бобби Корриган, винит в их распространении огромные свалки мусора в пластиковых пакетах, которые становятся рассадниками для вредителей.

Мэр Нью-Йорка объявил крысом войну в 2017 году с бюджетом в $32 млн, однако она не дала эффекта.