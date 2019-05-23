Четверг, 23 Мая 2019 года
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В Пакистане провели успешное испытание баллистической ракеты

Происшествия

Ракета может нести ядерный заряд

Исламабад, 23 мая 2019, 10:52 — REGNUM  Власти Пакистана провели успешные испытания баллистической ракеты класса «земля-земля». Об этом 23 мая сообщает Geo TV.

Ракета «Шахин-II» способна нести как обычные, так и ядерные заряды. Дальность действия устройства достигает 1 тыс. 500 км.

«Шахин-II» ракета, обладающая высокими стратегическими возможностями и полностью отвечает потребностям Пакистана в обеспечении безопасности в регионе», — говорится в заявлении военных.

Испытания новой ракеты состоялись на фоне напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Премьер-министр Пакистана Имран Хан, а также другие высокопоставленные чиновники страны поблагодарили ученых и инженеров за проделанную ими работу.

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Индо-пакистанский конфликт
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