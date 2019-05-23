Смерть пациентки в аппарате лучевой терапии в Воронеже: возбуждено дело

Воронеж, , 10:48 — REGNUM Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбуждено Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по факту гибели 22 мая в Воронежском областном клиническом онкологическом диспансере 51-летней женщины, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

«Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти пациентки, приняты объяснения у медицинского персонала, родственников погибшей, анализируется изъятая документация, выполнены иные следственные и процессуальные действия. По уголовному делу выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила представитель СУ СКР.

Как пояснил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов, расследование уголовного дела взято под контроль надзорным ведомством.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 22 мая в онкодиспансере при прохождении лучевой терапии скончалась пациентка. Позже стало известно, что в результате технического сбоя у аппарата чешского производства заклинил подъемный механизм. Женщину зажало между столом и коллиматором аппарата, от телесных повреждений она скончалась на месте.

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