Боевики убили более 30 человек в ЦАР

Банги, , 09:47 — REGNUM Более 30 человек были убиты, многие другие получили серьезные ранения после того, как вооруженная группировка атаковала деревни на северо-западе Центрально-Африканской республики (ЦАР). Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление миротворческой миссии ООН в ЦАР (MINUSCA).

Инцидент произошел 22 мая в деревнях около города Пауа, расположенном недалеко от границы, сообщил глава MINUSCA генерал-майор Паскаль Чемпион на пресс-конференции в Банги.

«Преступники приехали и тут же открыли огонь по местным жителям», — добавил Чемпион.

По его словам, в деревнях Кунджили и Лемуна убили 31 человека, в деревне Бохонг убили троих человек.

Местные службы безопасности сообщили о 15 погибших в деревне Маиколо, однако ООН все еще не подтвердила эту информацию.

Убийство стало крупнейшим с момента заключения перемирия между правительством и 14 военизированными формированиями в феврале 2019 года.

Миротворцы ООН «чрезвычайно осуждают» убийства.

«Преступники будут найдены, арестованы и в их отношении будет совершено правосудие», — заявил член MINUSCA Манкур Ндиайе в социальной сети Twitter.