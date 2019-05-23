Четверг, 23 Мая 2019 года
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СКР выясняет, почему подростки на Урале получили ожоги

Происшествия

Идёт доследственная проверка

СКР выясняет, почему подростки на Урале получили ожоги
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет

п.г.т. Малышева, Свердловская область, 23 мая 2019, 09:33 — REGNUM  В Свердловской области СКР выясняет причины ЧП с пятью подростками в посёлке Малышева. Идёт доследственная проверка, сообщили журналистам в пресс-службе областного следственного управления.

Проверку ведёт следственный отдел по городу Асбесту. По итогам будет принято соответствующее решение.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл 22 мая. Пятеро несовершеннолетних получили ожоги при воспламенении газового баллона. По предварительным данным, перед этим один из подростков решил подсветить тёмное помещение и зажёг спичку. Их жизням ничего не угрожает.

По данным СКР, после ЧП подростки сами обратились в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

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