В Мозамбике 400 детей были разделены со своими семьями из-за циклона «Идай»

Мапуту, , 07:41 — REGNUM По меньшей мере 400 детей все еще разделены со своими семьями в провинции Софала в Мозамбике, больше всего пострадавшей от удара циклона «Идай» более двух месяцев назад. Об этом передает BBC Africa со ссылкой на свои источники.

Представители организации «Save the Children» сообщили, что многие маленькие дети имеют смутные воспоминания о доме, что делает их воссоединение с родителями еще более сложным.

«Количество потерявшихся детей, скорее всего, намного больше», — заявляет директор «Save the Children» в Мозамбике Чанс Бриггс.

Многие дети были разделены со своими семьями из-за того, что во время поисково-спасательной операции детей спасали в первую очередь, а спасатели зачастую не могли возвратиться за их семьями. Другие дети терялись сами, например, когда их отправляли принести что-либо.

В настоящее время различные организации принимают активное участие в операции по воссоединению семей.

Как сообщало ИА REGNUM, циклон «Идай» ударил по Мозамбику 14 марта. В результате были затоплены обширные территории, разрушена инфраструктура и посевы, а также погибли более 1000 человек. На прошлой неделе власти Мозамбика заявили, что для преодоления последствий циклона стране потребуется 3,2 миллиарда долларов США.