Девять человек погибли в Мексике в перестрелке бандитов

Мехико, , 05:54 — REGNUM В Мексике произошло столкновение двух противоборствующих криминальных группировок, в результате которого погибли девять человек, сообщает гепрокуратура мексиканского штата Мичоакан.

Сообщается, что бандиты устроили перестрелку в районе города Уруапан. Полицейские обнаружили на месте происшествия тела погибших и четверых раненых, а также крупнокалиберное оружие, которое находится на вооружении армии Мексики. В настоящее время полиция расследует произошедшее

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая полиция Мексики обнаружила 18 пластиковых мешков с человеческими останками в штате Халиско. Силовики обнаружили тела людей в ходе спецоперации по освобождению заложников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике обнаружили мешки с человеческими останками