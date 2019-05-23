Четверг, 23 Мая 2019 года
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Девять человек погибли в Мексике в перестрелке бандитов

Происшествия

Еще четверо получили ранения

Мехико, 23 мая 2019, 05:54 — REGNUM  В Мексике произошло столкновение двух противоборствующих криминальных группировок, в результате которого погибли девять человек, сообщает гепрокуратура мексиканского штата Мичоакан.

Сообщается, что бандиты устроили перестрелку в районе города Уруапан. Полицейские обнаружили на месте происшествия тела погибших и четверых раненых, а также крупнокалиберное оружие, которое находится на вооружении армии Мексики. В настоящее время полиция расследует произошедшее

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая полиция Мексики обнаружила 18 пластиковых мешков с человеческими останками в штате Халиско. Силовики обнаружили тела людей в ходе спецоперации по освобождению заложников.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике обнаружили мешки с человеческими останками

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Организованная преступность в Латинской Америке
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