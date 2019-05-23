Четверг, 23 Мая 2019 года
03:36:12 МСК

Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

Происшествия

Их состояние оценивается как средней степени тяжести

Екатеринбург, 23 мая 2019, 03:36 — REGNUM  Пятеро детей получили травмы и были госпитализированы в результате взрыва газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области, сообщает областная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).

В службе сообщили, что четверо детей-девятиклассников и один восьмиклассник были госпитализированы. По данным Следственного комитета РФ, воспламенение газового баллона и последовавший взрыв произошли из-за попытки одного из детей подсветить себе в темном помещении при помощи спичек.

Отмечается, что состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Жизни подростков ничего не угрожает. По факту произошедшего начата проверка.

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Взрывы бытового газа
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