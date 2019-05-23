Четверг, 23 Мая 2019 года
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На западе Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Происшествия

Пострадали четыре человека

Москва, 23 мая 2019, 01:45 — REGNUM  Четыре автомобиля столкнулись на Живописном мосту в Москве, сообщает «Вечерняя Москва».

Сообщается, что в результате ДТП пострадали четыре человека. Им в настоящее время оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и выясняют причины и обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая три автомобиля столкнулись в районе улицы Озерной на западе Москвы. В результате ДТП водитель одного из автомобилей получил травмы и был госпитализирован.

Читайте ранее в этом сюжете: Один человек пострадал в ДТП на западе Москвы

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Дорожно-транспортные происшествия
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