Среда, 22 Мая 2019 года
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В результате ДТП с бензовозом на МКАД произошёл разлив топлива

Происшествия

В результате аварии пострадал один человек

Москва, 22 мая 2019, 17:23 — REGNUM  Один человек пострадал в результате ДТП с участием бензовоза и грузовика на Московской кольцевой автомобильной дороге. Об этом 22 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, авария произошла на 3-м километре МКАД с внешней стороны в районе Терлецкого лесопарка.

«Произошло столкновение бензовоза и грузового автомобиля Hyundai. В результате пострадал человек, ехавший в грузовике», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что пострадавший в настоящее время зажат в машине, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

По информации ТАСС, в результате аварии оказался повреждён кузов бензовоза и на дорогу вытекло около 300 литров топлива.

В Центре организации дорожного движения Москвы сообщают, что в связи с аварией сильно затруднено движение на внешней стороне МКАД в районе Реутова. Движение транспорта ограничено до трёх рядов.

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Дорожно-транспортные происшествия
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