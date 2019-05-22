В Италии в ДТП с автобусом погиб гражданин России

Сиена, Италия, , 14:07 — REGNUM В Италии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погиб один и пострадали около 10 граждан России, сообщает 22 мая портал Giornalettismo.

https://twitter.com/TgrRaiToscana/status/1131129455265685504

Отмечается, что инцидент произошел на трассе Сиена — Флоренция. Транспортное средство сошло с трассы и опрокинулось. В этот момент в салоне автобуса находились порядка 60 человек.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.