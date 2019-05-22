Огнеборцы в Бурятии пытаются не пустить лесной пожар в село

Улан-Удэ, , 13:00 — REGNUM В Бичурском районе Бурятии огнеборцы работают над недопущением перехода лесного пожара на близлежащее село Гутай. Как 22 мая сообщили ИА REGNUM в пресс-службе агентства лесного хозяйства республики, на тушении работают более 120 человек лесной охраны.

Кроме того, в работах задействованы два бульдозера и 17 лесопожарных машин. Дополнительно туда направлены силы и средства из Мухоршибирского и Бичурского лесхозов, а также пожарные-парашютисты Кабанского авиаотделения. Тушение осложняется порывистым ветром.

Как отмечается, причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Площадь возгорания составляет около 120 гектаров.

Всего за прошедшие сутки проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в семи районах Бурятии. В центральной части республики установился самый высокий — пятый класс пожарной опасности, в связи с этим лесники напоминают, что доступ в лес ограничен. Как сообщало ИА REGNUM, пожароопасный режим на территории Бурятии действует с 15 апреля.

Тем не менее, за первые два месяца пожароопасного периода в республике сгорело в два раза больше леса, чем за весь прошлый год — более 50 тыс. гектаров. С апреля по сентябрь 2018 года было зарегистрировано порядка 364 лесных пожаров на общей площади около 24,3 тыс. гектаров.

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