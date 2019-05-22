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В Германии проходят рейды по поимке подозреваемых в торговле людьми

Происшествия

Всего разыскивается 34 человека

В Германии проходят рейды по поимке подозреваемых в торговле людьми
Гюстав Буланже. Торговля рабами. 1886

Берлин, 22 мая 2019, 12:31 — REGNUM  Правоохранительные органы Германии совершили рейды на места проживания беженцев из Ирака, подозреваемых в торговле людьми. Об этом 22 мая сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники.

Кроме того, иностранные граждане подозреваются в незаконной торговле оружием и наркотическими веществами, а также в подделке документов, удостоверяющих личность.

Спецоперации происходили сразу в нескольких городах на западе Германии, в них принимали участие сотни сотрудников правоохранительных служб. Полиция всего разыскивает 34 подозреваемых.

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Торговля людьми
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