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200 человек пострадали во время ночной демонстрации в Индонезии

Происшествия

Шесть человек погибли

Джакарта, 22 мая 2019, 09:38 — REGNUM  Губернатор Джакарты Анис Басведан получил информацию о количестве пострадавших в результате массовой акции протеста в Индонезии 22 мая 2019 года, сообщает информационный портал Detik.

«На сегодняшний день шесть человек погибли», — заявил губернатор в больнице Центральной Джакарты 22 мая.

Он добавил, что 200 человек получили ранения во время ночной демонстрации.

В полиции Джакарты заверили, что «никто из полицейских не использовал боевые патроны».

Как передавало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 мая в Индонезии произошли столкновения между демонстрантами и полицией. Причиной массовых акций протеста стало подведение итогов президентских выборов в стране, в результате которых победу одержал действующий президент Индонезии Джоко Видодо.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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