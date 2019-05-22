На Украине осквернён памятник советским воинам-освободителям

Полтава, Украина, , 08:47 — REGNUM В Полтавской области Украины охотники за металлом распилили танк ИС-3 и пушку, являющиеся частью мемориального комплекса в честь героев форсирования Днепра, сообщил 21 мая телеканал «1+1».

Неизвестные также пытались повалить обелиск, однако он не поддался инструменту вандалов. Всё, что удалось отрезать от техники, вывезли.

Местные жители заявили, что за мемориалом ухаживали, приводили его в порядок ко Дню Победы.

Напомним, мемориал на острове Славы был возведён в 1974 году в честь бойцов 243-го полка 89-й Белгородско-Харьковско-Кременчугской дивизии, погибших при форсировании Днепра в 1943 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Днепропетровской области вандалы разбили мраморные плиты и облицовку монумента, посвящённого воинам — участникам Великой Отечественной войны.

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