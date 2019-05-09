Неизвестные вандалы на Украине повредили памятник советским воинам

Днепропетровск, Украина, , 13:06 — REGNUM Монумент памяти воинам Второй мировой войны повредили неизвестные вандалы в Днепропетровской области на Украине. б этом 9 мая сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Информация об акте вандализма поступила около 10:50 мск по спецлинии «102» от жителя села Междуречье Павлоградского района Днепропетровской области. Мужчина рассказал о том, что в ночь с 8 на 9 мая неизвестные злоумышленники повредили монумент памяти воинам Великой Отечественной войны.

Вандалами были отколоты части от мраморных плит и облицовки монумента.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для установления всех обстоятельств злодеяния. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. По данной статье предусмотрено наказание в виде ишения свободы сроком до трёх лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об осквернении «Мемориала Славы» в Сургуте, посвящённом героям Великой Отечественной войны. По подозрению в совершении акта вандализма был задержан житель Сургута 37-ми лет. Он был помещён в изолятор временного содержания.

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