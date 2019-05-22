В Казахстане изъяли более 10 кг контрабандного золота

Чимкент, Казахстан, , 07:19 — REGNUM Крупную партию контрабандного золота весом 10,728 килограмма конфисковали сотрудники департамента экономических расследований в аэропорту Чимкента, сообщает 21 мая издание Otyrar.

По данным ведомства, 33-летний мужчина перевозил незадекларированные ювелирные изделия из Турции и был задержан в аэропорту Чимкента. Отмечается, что злоумышленник занимался контрабандой золота на протяжении нескольких лет.

Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований города Чимкента Даурен Тургунбаев отметил, что таможенная сумма изделий из золота составила 82,122 млн тенге ($217 тыс.). Драгоценный металл был конфискован в пользу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая 2019 года сотрудники таможни аэропорта Нью-Дели задержали четырех граждан Туркмении, которые пытались незаконно провезти в Индию 4,4 кг золота.

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