Бандиты убили более 26 человек на севере Нигерии

Абуджа, , 01:10 — REGNUM В результате нападения бандитов в нигерийском штате Кацина на севере страны были убиты более 26 человек, передает телеканал Channels TV.

Сообщается, что бандиты на мотоциклах напали 21 мая на людей в местном управлении Фаскаре, в результате чего погибли 11 человек. Затем преступники совершили нападения в районах Дан Муса, где убили пятерых жителей, и Бастари, где в результате нападения погибли 18 человек и еще десять пропали без вести. В настоящее время правоохранительные органы Нигерии ведут расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля два человека, среди которых была иностранная туристка, погибли в результате нападения вооруженных неизвестных людей на виллу в нигерийском штате Кадуна. Злоумышленники также похитили троих человек.

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