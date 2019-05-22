Движение по всем линиям метро Москвы восстановлено

Москва, , 00:54 — REGNUM Движение поездов по всем линиям московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщили 22 мая в пресс-службе Московского метрополитена.

https://twitter.com/MetroOperativno/status/1130953707154214912

Названы основные версии ЧП в московском метро, из-за которого произошёл сбой в движении поездов и проведена эвакуация пассажиров трёх вагонов на Большой кольцевой и на Солнцевской линиях.

«Рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займёт семь дней», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, вечером 21 мая на двух ветках метро в Москве были остановлены поезда. Из трёх вагонов были эвакуированы все пассажиры — более тысячи человек.

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