Среда, 22 Мая 2019 года
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Движение по всем линиям метро Москвы восстановлено

Происшествия

Составы убраны с пути

Москва, 22 мая 2019, 00:54 — REGNUM  Движение поездов по всем линиям московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщили 22 мая в пресс-службе Московского метрополитена.

https://twitter.com/MetroOperativno/status/1130953707154214912

Названы основные версии ЧП в московском метро, из-за которого произошёл сбой в движении поездов и проведена эвакуация пассажиров трёх вагонов на Большой кольцевой и на Солнцевской линиях.

«Рассматриваются две основные версии — неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Выяснение причины займёт семь дней», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, вечером 21 мая на двух ветках метро в Москве были остановлены поезда. Из трёх вагонов были эвакуированы все пассажиры — более тысячи человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Все пассажиры застрявших в московском метро поездов эвакуированы

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ЧП в метрополитене
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