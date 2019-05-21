Криминальный клубок руководителя банка «Унифин» начал распутываться

Москва, , 21:22 — REGNUM За красивым термином «санация» кроется банальное обеззараживание. Осуществляемая Центробанком санация банковской сферы выявила массовый характер криминальной интоксикации финансовой системы, вплоть до самых капилляров. Но даже среди ликвидированных мелких банков есть заведение, в котором размер финансовой «чёрной дыры» тянет на всероссийский рекорд в малой весовой категории. И упомянутый астрономический термин — наиболее подходящая метафора для масштаба исчезнувших в карликовом банке «Унифин».

В марте этого года Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению иск конкурсного управляющего банка «Унифин» о привлечении к субсидиарной ответственности и наложении ареста на имущество председателя правления КБ «Унифин» Алексея Парфененко и других контролировавших банк лиц в размере без малого 9-и миллиардов рублейв качестве обеспечительной меры.

В 2016-м году Центробанк, после пяти невыполненных руководством банка «Унифин» предписаний о нарушении банковского законодательства и фальсификации финансовой отчётности, отозвал его лицензию. Решением Арбитражного суда от 26.04.2016 года КБ «Унифин» признано банкротом, а функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Выявленная АСВ информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовных преступлений, совершённых бывшими руководителями и собственниками банка «Унифин», была направлена Банком России в Генпрокуратуру РФ, МВД РФ и Следственный комитет РФ.

Фактическим главным бенефициаром банка была бывший депутат Госдумы Наталья Бурыкина. Начав свою трудовую карьеру на Тушинской чулочной фабрике, госпожа Бурыкина доросла до главы крупнейшей аудиторской компании, которая прославилась тем, что стала первой отечественной фирмой, проводившей аудит Центробанка. Но, организовав банк «Унифин», Наталья Бурыкина использовала свой талант распутывать финансовые схемы в явно противоположном направлении. И клубок финансовых хитросплетений банка «Унифин» оказался гораздо сложнее и надёжнее плетения тушинского чулка.

Поддержку руководству банка через Наталью Бурыкину, занимавшую «нужную» позицию в экономическом комитете Госдумы, оказывал покойный министр финансов Борис Фёдоров. Он избрал неприметный «Унифин» под депутатским прикрытием Бурыкинойдля сомнительных манипуляций с акциями Газпрома в интересах своих зарубежных покровителей. Об этом ИА REGNUM сообщал в материале «Хроника пикирующего банка«

Сейчас бывшая народная избранница уже несколько лет поправляет пошатнувшееся здоровье на модном испанском курорте и активно изображает жертву российского режима. Очевидно, до отзыва лицензии «Унифина», в период её прямой вовлечённости в экономику и политику, её в этом режиме всё устраивало. Тем более, что недюжинный опыт аудитора позволил ей формально не касаться криминальной финансовой антисанитарии. Федеральное Агентство по страхованию вкладов (АСВ)установило, что выведенные из банка средства присваивались путём выкупа заведомо неликвидных ценных бумаг у подруги Бурыкиной по рабочей юности, а по совместительству её домработницы Веры Смирновой. Таким путём Смирнова, согласно расследованию АСВ, за несколько дней до отзыва лицензии у банка, вывела 55 миллионов 730 тысяч рублей. Вряд ли сумма этих махинаций задержалась на счетах прислуги, по совместительству бывшего акционера банка «Унифин».

Эту операцию обеспечивал председатель правления банка «Унифин» Алексей Парфененко. Но за ним тянется шлейф гораздо более масштабных махинаций, вскрытых экспертизой Федерального Агентства по страхованию вкладов. После безвременной кончины экс-министра финансов Фёдорова наполеоновские планы взятия под контроль Газпрома были свёрнуты. Но нереализованный потенциал и амбиции остались. Эксперты АСВ выяснили, что Парфененко использовал своё положение, чтобы впрямую завладеть или оформить на родственников несколько высокодоходных предприятий, принадлежащих вкладчикам банка «Унифин». Так, за счёт кредитных средств банка «Унифин"в размере более 241 миллиона рублей, он стал гендиректором ООО «Ноябрьскнефтеспецстрой». Четверть миллиарда рублей банка «Унифин» позволили его руководителю Алексею Парфененко захватить, а, по сути, вывести из активов руководимого им банка, согласно отчёту АСВ, «ведущее предприятие ЯНАО Тюменской области, производящее работы по устройству и капитальному ремонту дорожного полотна». В настоящее время этими активами пользуется другая компания — ООО «Ноябрьскнефтегазспецстрой», им самим управляемая.

Специалисты АСВ выявили также участие Алексея Парфененко в разветвлённых схемах обналичивания денежных средств, образования фиктивных кассовых остатков и прямого вывода активов банка.

По состоянию на февраль 2014 года уже фиксировалась задолженность Веры Смирновой банку в размере 131 миллиона рублей. Впоследствии она была трансформирована в заведомо неликвидные ценные бумаги другого проблемного должника Банка «Унифин». В настоящее время гражданка Смирнова В.А. находится в федеральном розыске, дело в отношении неё выделено в отдельное производство. Поручителем по этим операциям, то есть, фактически, соучастником схемы вывода активов, выступал другой крупный заёмщик банка «Унифин», Вадим Жук.

Из заключения Федерального Агентства по страхованию вкладов: «Кредиты предоставлены заёмщику на потребительские цели и содержат нерыночные условия кредитования: возврат основного долга в конце срока действия кредитных договоров». Это означает каскадную схему образования кассового фиктивного остатка, который обеспечивал манипуляции руководителя банка «Унифин» Алексея Парфененко по выводу его активов. То есть речь идет о признаках преступного сговора с отдельными должниками банка. Косвенным подтверждением этому является «странная» лояльность банка «Унифин» к Вадиму Жуку. В качестве обеспечения кредита не был учтен принадлежащий ему особняк в Одинцовском районе Подмосковья площадью свыше 8 тысяч квадратных метров, а также два престижных автомобиля — Кадиллак и Мазерати.

И ещё один немаловажный штрих: Вадим Жук с 2002 года был генеральным директором, а в 2013 году избран председателем совета директоров ЗАО ГК «Жилищный капитал». Эта компания оказалась в центре громкого скандала вокруг обманутых дольщиков недостроенного жилищного комплекса «Гусарская баллада» в Одинцовском районе Московской области — по соседству с его особняком, превышающим на 1000 квадратных метров стандартное футбольное поле. «Жилищный капитал» под руководством В. Жука прекратил строительство в 2015 году, сменил название на «Алеутстрой» и оказался под процедурой банкротства. И при этом из материалов АСВ следует, что банк «Унифин» проявлял неслыханную щедрость, пролонгируя кредит в размере 190 миллионов рублей этому банкроту, оставившему без жилья и денег десятки семей. Что не помешало Алексею Парфёненко стать собственником нескольких квартир в «Гусарской балладе». 10 апреля 2019 года Вадим Жук был арестован по линии Интерпола в Испании и экстрадирован в Россию. Примечательно, что в 2010 году «Жилищный капитал» стал победителем госзаказа на строительство зданий Высшей школы экономики. У В. Жука и подобных ему «технических заёмщиков» банка «Унифин» во взаимоотношениях с его руководством была своя «высшая экономика».

Кредитные операции таких вкладчиков КБ «Унифин», как В. Жук и В. Смирнова, в отчёте Агентства по страхованию вкладов, выведены в категорию «сомнительные». Их договоры, несмотря на отсутствие действий по возврату основного долга, не обеспечивались их имуществом и активами. Но, более того, прямо или косвенно их компании оказались аффилированы с руководством банка. Рабочей группой АСВ был выявлен ряд обстоятельств, которые свидетельствуют о взаимосвязи заёмщиков и централизованной координации их деятельности со стороны руководства банка «Унифин».

К настоящему моменту выявленные АСВ эпизоды с участием Алексея Парфененко, Веры Смирновой и Вадима Жука в кредитном мошенничестве рассмотрены в ходе уголовного процесса по делу КБ «Унифин».Заслушаны показания всех свидетелей. Прения сторон состоялись 21 мая в Тверском районном суде г. Москвы. Теперь — слово за ведущим этот процесс судьёй А.В.Криворучко, которому предстоит дать квалифицированную оценку их деятельности.

Но перед следствием ещё стоит нелёгкая задача. Всего Федеральное Агентство по страхованию вкладов в своём анализе деятельности банка «Унифин» только по позиции «технические кредиты» выявило более 150 эпизодов на сумму свыше 5,9 миллиардов рублей. Это — пока исторический рекорд для банков «мусорной» категории. И нет сомнения, что начатое Центробанком «обеззараживание» завершится новыми разоблачениями. Приведёт ли нить расследования к «Унифина» к создателю банка экс-депутату Наталье Бурыкиной, а также — удастся ли распутать все узлы криминального клубка, сплетённого руководителем банка Алексеем Парфененко — очевиднее всего, это — вопрос времени.

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