У ребенка, похищенного из утробы матери в США, диагностировали смерть мозга

Чикаго, США, , 15:42 — REGNUM 19-летняя жительница Чикаго (штат Иллинойс, США) Марлен Очоа была убита на девятом месяце беременности, а ее ребенок извлечен из живота и похищен злоумышленниками. Супруг убитой подтвердил, что у новорожденного диагностировали смерть мозга, пишет газета ABC 21 мая.

В настоящее время младенец находится в одной из клиник вместе со своим отцом Йовани Лопесом. Лопес объяснил, что медики констатировали смерть мозга — она могла быть спровоцирована нехваткой кислорода в момент, когда убийцы извлекали ребенка из тела матери. Тем не менее семья и близкие продолжают надеяться на лучшее. В публикациях в социальных сетях они сообщили, что ребенок открыл глаза.

Неравнодушные к трагедии семьи перечислили уже более $18 тыс. на счет Лопеса. Средства предназначены на содержание его двоих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, по подозрению в убийстве молодой матери арестована семья из трех человек: 46-летняя женщина, ее партнер и взрослая дочь. Подозреваемая сообщила экстренным службам, что сама родила ребенка в домашних условиях. Суд над ними начнется 3 июня.

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