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В Воронежской области задержана экс-глава администрации Терновского района

Происшествия

Женщина, считает следствие, склоняла жителей Района – владельцев земельных паев отдавать их в аренду компании своего мужа

Терновский район, Воронежская область, 21 мая 2019, 11:55 — REGNUM  Экс-глава администрации Терновского района Воронежской области задержана. Об этом сообщили местные СМИ.

По информации РИА «Воронеж», бывшая чиновница подозревается в том, что она через глав муниципальных образований «уговаривала» пайщиков сдавать землю в аренду фирме ООО «Фруктовый сад», которой руководил ее супруг.

Отметим, что информация о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы Терновского района по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности появилась накануне, 20 мая.

Должность главы администрации Терновского района с 2011 по 2019 год занимала Ирина Белова. Свой пост она покинула в феврале этого года. Обязанности главы администрации исполняет Павел Чибисов.

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