Украине угрожают сильные наводнения — ГСЧС

Киев, , 08:56 — REGNUM С 21 по 23 мая на Украине могут произойти сильные наводнения, предупредили 21 мая в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Из-за сильных ливней на некоторых участках могут выйти из берегов реки Припять, Западный Буг, Случ, Прут, Сирет, Сян, Днестр, а также реки в Закарпатье.

В Карпатах могут возникнуть селевые потоки.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного дождя в Мостовском районе Краснодарского края оказалось подтоплено 121 домовладение, а также повреждены два пешеходных моста.

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