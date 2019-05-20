Снова вода: на Кубани затоплены полторы сотни дворов, два моста размыло

п.г.т. Псебай, Краснодарский край, , 17:44 — REGNUM 121 частное домовладение подтоплено, два пешеходных моста повреждены водой в Мостовском районе Краснодарского края после обильных осадков, выпавших в районе 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Как уточнила пресс-служба ведомства, сильные осадки прошли в горной части Мостовского района в ночь на 20 мая. По состоянию на 13:00 в станице Баговской было подтоплено 121 частное домовладение, в один дом зашла вода. В поселке Псебай вода подтопила территории 30 частных домовладений, а в станице Передовая Отрадненского района подтоплено пять дворов. Во всех населенных пунктах вода уже сошла.

Добавим, что сильные ливни в Мостовском районе повредили два пешеходных моста — мост через реку Кизинка, соединяющий станицу Баговскую с хутором Кизинка, а также мост через ручей Рыбный между поселками Бугунжа и Узловой и станицей Баговской.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года из-за сильных ливней и последовавшего наводнения в Туапсинском, Апшеронской районах Кубани, а также в Сочи пострадали десятки населенных пунктов. Погибли шесть человек, было подтоплено более 2,5 тыс. жилых домов, повреждены объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, размыты дороги, было нарушено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.