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В США гражданину Кении предъявлены обвинения в 11 убийствах

Происшествия

Возраст его жертв колеблется от 76 до 94 лет, все они были женщинами

Даллас, США, 21 мая 2019, 08:00 — REGNUM  Гражданину Кении, проживающему в США, были предъявлены обвинения в убийстве 11 пожилых женщин, а также в краже ценностей в крупных размерах, передает газета Mwananchi.

По информации следствия, возраст жертв 46-летнего Билли Чемирмира, проживающего в Далласе, колебался от 76 до 94 лет.

В марте 2018 года Чемирмир был задержан по подозрению в убийстве 81-летней жительницы Далласа. С того момента Чемирмир содержится под стражей. Полицией у него было изъято имущество убитой женщины.

Предположительно, мужчина забирался в дома пожилых женщин, убивал их, а затем крал ценное имущество.

В настоящее время полиция ищет связь между 750 нераскрытыми случаями убийств пожилых людей и преступной деятельностью Чемирмира.

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Бытовые убийства
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