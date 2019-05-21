В США гражданину Кении предъявлены обвинения в 11 убийствах

Даллас, США, , 08:00 — REGNUM Гражданину Кении, проживающему в США, были предъявлены обвинения в убийстве 11 пожилых женщин, а также в краже ценностей в крупных размерах, передает газета Mwananchi.

По информации следствия, возраст жертв 46-летнего Билли Чемирмира, проживающего в Далласе, колебался от 76 до 94 лет.

В марте 2018 года Чемирмир был задержан по подозрению в убийстве 81-летней жительницы Далласа. С того момента Чемирмир содержится под стражей. Полицией у него было изъято имущество убитой женщины.

Предположительно, мужчина забирался в дома пожилых женщин, убивал их, а затем крал ценное имущество.

В настоящее время полиция ищет связь между 750 нераскрытыми случаями убийств пожилых людей и преступной деятельностью Чемирмира.