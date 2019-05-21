Вторник, 21 Мая 2019 года
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В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric

Происшествия

Данных о пострадавших нет

Нью-Йорк, США, 21 мая 2019, 02:06 — REGNUM  Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.

«Внимание всем пожарным расчетам — на Лексингтон-Авеню 570 пожар на 23-м этаже», — говорится в сообщении.

Подробностей произошедшего, а также данных о пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в столице Азербайджана Баку произошел пожар на последнем этаже 130-метрового небоскреба Trump Tower. Отмечалось, что пожар в здании вспыхивал дважды за сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Баку еще раз потушили пожар в здании Trump Tower

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Пожары в многоэтажных зданиях
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