В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric

Нью-Йорк, США, , 02:06 — REGNUM Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.

«Внимание всем пожарным расчетам — на Лексингтон-Авеню 570 пожар на 23-м этаже», — говорится в сообщении.

Подробностей произошедшего, а также данных о пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в столице Азербайджана Баку произошел пожар на последнем этаже 130-метрового небоскреба Trump Tower. Отмечалось, что пожар в здании вспыхивал дважды за сутки.

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