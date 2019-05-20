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Катался полдня: в Германии родители забыли годовалого ребенка в такси

Происшествия

Родители не сразу поняли, что оставили ребенка в машине

Катался полдня: в Германии родители забыли годовалого ребенка в такси
MabelAmber
Ребенок в машине

Гамбург, Германия, 20 мая 2019, 20:13 — REGNUM  В немецком Гамбурге родители забыли своего годовалого ребенка в такси, малыш находился в машине несколько часов, пока его не обнаружил водитель, 20 мая передает агентство Associated Press.

Супруги расплатились с водителем такси, вышли из машины и не сразу поняли, что что-то забыли. Водитель также ничего не заметил — он поехал дальше, припарковал машину на подземной парковке, потом сходил на обед и отправился на вызов в аэропорт.

В настоящий момент семья воссоединилась — в аэропорту Гамбурга малыш заявил о своем присутствии, и водитель сообщил в полицию. Туда к этому моменту обратились родители, всё-таки вспомнившие о ребенке.

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Происшествия в такси, с таксистами
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