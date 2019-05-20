В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

Уфа, , 12:06 — REGNUM В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.

«Проводится служебная проверка по данному факту, известно, что после разбирательств ситуации инспектор получила выговор от своего начальника», — сообщил источник.

Отмечается, что к властям Башкирии обратился бизнесмен из Уфы с жалобой на сотрудников Роспотребнадзора, которые после внеплановой проверки его кафе закрыли учреждение и выписали штраф.

После этого на совещание было приглашено руководство ведомства и инспектор, которая проводила проверку. По словам временно исполняющего главы Башкирии Радия Хабирова, после совещания женщина-инспектор покончила с собой.

В настоящее время по данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии выясняются обстоятельства смерти федерального судьи Прибайкальского района, который, предположительно, покончил с собой. Тело судьи было найдено утром 8 мая в гараже суда в селе Турунтаево.

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