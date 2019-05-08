Федерального судью в Бурятии нашли мёртвым в гараже

Прибайкальский район, Бурятия, , 11:33 — REGNUM В Бурятии выясняются обстоятельства смерти федерального судьи Прибайкальского района. Как сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Бурятии, предположительно он покончил с собой. Тело судьи было найдено утром 8 мая в гараже суда в селе Турунтаево.

Следователями было возбуждено уголовное дело, а работу следственно-оперативной группы на начальном этапе контролировал непосредственно и. о. руководителя следственного управления Сергей Базаров.

«В ходе осмотра места происшествия изъята видеозапись, на которой видно, как 7 мая 2019 года в вечернее время судья один вышел из здания суда, после чего направился к служебному гаражу и зашел внутрь помещения, где остался. Никого из посторонних лиц в это время камеры видеонаблюдения на территории суда не зафиксировали», — сообщили в пресс-службе управления.

В настоящее время следственные действия на месте происшествия продолжаются. В ближайшее время будет назначен весь комплекс экспертиз, необходимых для установления точной причины смерти мужчины и других обстоятельств происшествия.