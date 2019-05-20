Названы имена организаторов бунта в колонии в Таджикистане

Душанбе, , 10:22 — REGNUM Главное управление исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана сообщило подробности бунта, устроенного заключёнными в колонии в городе Вахдат. По данным ведомства, одним из непосредственных организаторов беспорядков стал Бехруз Гулмурод — сын бывшего полковника ОМОН МВД Таджикистана Гулмурода Халима, который в 2015 году перешёл на сторону террористической группировки «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и позднее был убит в Сирии.

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По данным ведомства, также бунтом непосредственно командовали Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов. Организаторами беспорядков стали члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Злоумышленники с целью дестабилизации обстановки в учреждении и побега нанесли смертельные ранения сотрудникам охраны колонии — двум майорам и старшему лейтенанту. После этого они освободили из штрафного изолятора восемь других заключённых, также являющихся членами террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также осуждённые за терроризм «зверским способом» убили пятерых заключённых, десятки других осуждённых были избиты и ранены.

«В результате […] были обезврежены 24 члена этой группы, а 35 других были задержаны. Лица, взятые в заложники, были освобождены», — уточнили в минюсте Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, беспорядки в колонии строгого режима №3/2 города Вахдат на западе Таджикистана заключённые устроили вечером 19 мая. В настоящее время ситуация нормализована и находится под полным контролем. По факту произошедшего Генеральной прокуратурой Таджикистана возбуждено уголовное дело.