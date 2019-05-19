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Восемь дачных строений загорелись из-за поджога травы под Красноярском

Происшествия

Площадь пожара составила десять гектаров

Красноярск, 19 мая 2019, 13:39 — REGNUM  Восемь бесхозных дачных строений загорелись в результате пала травы в городе Лесосибирск Красноярского края. б этом 19 мая сообщиа пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл в 13:57 по местному времени в садоводческом некоммерческом товариществе «Рябина» в городе Лесосибирске. Из-за пала травы огонь, раздуваемый ветром, перекинулся на нежилые дачные строения.

Общая площадь пожара составляет десять гектаров. С огнём ведут борьбу в настоящее время 38 человека личного состава и 8 единиц техники. В готовность к вылету для тушения пожара приведён вертолёт Ми-8.

Пострадавших при пожаре нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии режима ЧС, введённого из-за пожаров в Курганской области. При этом в регионе продолжает действие особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Зауралье снят режим ЧС, введённый из-за пожаров

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Лесные пожары — 2019
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