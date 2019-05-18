Суббота, 18 Мая 2019 года
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В Зауралье снят режим ЧС, введённый из-за пожаров

Общество

Обстановка спокойная

Курган, 18 мая 2019, 18:40 — REGNUM  В Курганской области на всей территории снят режим ЧС. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

С 18 мая режим ЧС снят в Юргамышском и Кетовском районах региона. Такое решение принял межведомственный оперативный штаб, заседание которого провёл зам. губернатора области Иван Зонтиков.

При всём этом расслабляться рано, отмечает чиновник. Он также добавил, что введённый ранее в регионе особый противопожарный режим пока действует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обстановка с пожарами обострилась в Зауралье в начале мая. Огонь атаковал и населённые пункты. В результате одного из таких пожаров погибла пенсионерка.

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Лесные пожары — 2019
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