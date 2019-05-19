Пассажиры самолёта SSJ 100 вылетели из Ульяновска в Москву на Airbus A320

Ульяновск, , 10:49 — REGNUM Пассажиры рейса самолёта «Аэрофлота» SSJ 100, отменённого по техническим причинам, вылетели из Ульяновска в Москву на самолёте Airbus A320 компании «Аэрофлот». Об этом 19 мая сообщила администрация аэропорта.

Самолёт Airbus A320 вылетел в Москву в 05:20 мск. Инцидент с самолётом Sukhoi Superjet 100 в настоящее время расследует инспектор Приволжского управления гражданской авиации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отказе пассажиров лететь на самолёте SSJ 100 после возврата самолёта по техническим причинам сразу после вылета обратно в аэропорт Ульяновска.

Начальник аэропорта Ульяновска утверждает, что причиной возврата самолёта в аэропорт стало срабатывание сигнализации. Информация об отказе гидросистемы не подтвердилась.

Напомним, что 5 мая в аэропорту «Шереметьево» жёсткая посадка самолёта SSJ 100 обернулась трагедией. Из-за пожара, возникшего в хвостовой части самолёта погибли 41 человек.

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