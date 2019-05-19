Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Ульяновск, , 01:53 — REGNUM Авиалайнер Sukhoi Superjet 100, направлявшийся из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за технической неисправности. Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту. Согласно расписанию на онлайн-табло воздушной гавани, рейс SU1389 должен был вылететь 18 мая в 17:20 по местному времени (16:20 мск). Однако на скорости 55 км/ч самолет прервал взлет. Инцидент произошел из-за отказа гидросистемы. Пассажиры отказались продолжить путь на «Сухом», рассказал собеседник РИА Новости. Заместитель начальника пресс-службы компании «Аэрофлот» Вера Абанина подтвердила, что рейс задержан по технической причине. Пассажиров отправят в столицу рейсом SU1289 на Airbus A320 в 06:20 по местному времени, передает РЕН ТВ. Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая жесткая посадка Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту «Шереметьево» обернулась трагедией. Из-за пожара в хвостовой части самолета погиб 41 человек.

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