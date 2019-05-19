Воскресенье, 19 Мая 2019 года
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Ликвидирован пожар в многоквартирном жилом доме в Красноярском крае

Происшествия

Пострадавших и погибших нет

Красноярск, 19 мая 2019, 09:54 — REGNUM  Пожар в многоквартирном брусовом жилом доме в Эвенкийском районе Красноярского края ликвидирован. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в поселке Тура Эвенкийского района в 00:25 по местному времени (20:25 18 мая мск). Загорелся многоквартирный жилой дом из бруса, площадь возгорания составила 900 кв. метров.

К тушению пожара привлекались 23 человека личного состава, 4 единицы техники. Пожар удалось полностью ликвидировать в 12:00 (08:00 мск). Пострадавших и погибших при пожаре нет.

В доме прописано 69 человек, фактически проживает меньше. При пожаре эвакуированы были 30 человек. 10 спасённых разместились у своих родственников, остальные жильцы находятся в пункте временного размещения в гостинице «Север».

Причины и обстоятельства пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек при пожаре в Оренбургской области. Личности погибших устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

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Пожары в жилых домах
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