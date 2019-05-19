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Три человека погибли при пожаре в Оренбургской области

Происшествия

Причины возгорания выясняются

Оренбург, 19 мая 2019, 09:21 — REGNUM  Тела трёх погибших были найдены на месте пожара в Оренбургской области. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар на улице Родимцева в селе Адамовка Оренбургской области был ликвидирован 19 мая в 08:18 по местному времени. Огнём был повреждён частный жилой дом и хозпостройка во дворе. Общая площадь пожара составила 160 кв. метров.

На месте пожара были найдены тела трёх погибших. Личности людей устанавливаются.

К ликвидации пожара и его последствий привлекалось 28 человек личного состава и 12 единиц техники. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания, приведшего к гибели людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх человек при пожаре в Ярославской области. Удалось спастись из огня женщине с двумя малолетними детьми. Причина пожара устанавливается.

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Пожары в жилых домах
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