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Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме под Ярославлем

Происшествия

Троих человек удалось спасти

Данилов, Ярославская область, 18 мая 2019, 10:57 — REGNUM  Четыре человека погибли в результате пожара в жилом частном доме в Ярославской области. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по региону.

Пожар произошёл около часу ночи по местному времени 18 мая в частном жилом доме, в селе Покров Даниловского района Ярославской области. При пожаре погибли четыре человека: хозяйка дома и трое её сыновей в возрасте от 35 до 45 лет.

Женщина 1996 года рождения и двое малолетних детей успели спастись. Детей из дома вынесла женщина, они не пострадали.

По факту гибели четырёх человек СУ СК по региону возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На месте пожара работают следователи и криминалисты регионального ведомства. Устанавливаются причины и обстоятельства возгорания.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении 15 человек из горящего жилого дома на севере Москвы. Одному спасённому была оказана медицинская помощь.

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Пожары в жилых домах
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