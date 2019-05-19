Воскресенье, 19 Мая 2019 года
00:43:26 МСК

Задержан сожитель женщины, бросившей ребенка в поликлинике в Москве

Происшествия

Оба увидели в девочке помеху отношениям

Задержан сожитель женщины, бросившей ребенка в поликлинике в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Москва, 19 мая 2019, 00:39 — REGNUM  Сожитель молодой женщины, оставившей двухлетнюю девочку в одной из столичных поликлиник, задержан в рамках уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР России по Москве.

В отношении 27-летнего мужчины и 21-летней женщины возбуждено дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка по статьям 125 и 156 УК РФ соответственно. По данным следствия, оба они решили, что ребенок будет мешать их отношениям.

Так, 16 мая мать обманом забрала девочку от родственницы, у которой та находилась, и вместе с мужчиной отвезла её в поликлинику на севере Москвы. Женщина скрыла лицо за медицинской маской, оставила ребенка одного и уехала.

Следователи устанавливают все подробности произошедшего. В ближайшее время в отношении задержанных изберут меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая врачи поликлиники обратились в полицию, рассказав об оставленной в медучреждении двухлетней девочке. Правоохранители разыскали мать ребенка. Девочка была помещена в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: «Не справилась». Мать брошенной девочки дала показания

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийства и жестокое обращение с детьми
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить